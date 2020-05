Deutsche Telekom übernimmt Slovak Telekom komplett

Die slowakische Regierung hat am Dienstagvormittag dem Verkauf der staatlichen Rest-Anteile von 49 Prozent an die Deutschen zugestimmt, Vertreter beider Seiten unterzeichneten anschließend in Bratislava den entsprechenden Vertrag.

Demnach wird der deutsche Mehrheitsbesitzer, der bisher 51 Prozent an der Slovak Telekom hielt, neben dem Kaufpreis auch weitere 16 Mio. Euro vom nicht verteilten Gewinn der ST im vergangenen Jahr an den Staat auszahlen. Um die Dividendenausschüttungen hatte es wiederholt Streitigkeiten zwischen der Slowakei und der Deutschen Telekom gegeben.