eBay steigt bei Software-Firma Intershop ein

Das US-amerikanische Internet-Auktionshaus eBay steigt groß bei der Jenaer Software-Firma Intershop ein. Das kalifornische Unternehmen übernahm jetzt die Mehrheit am bisherigen Großaktionär GSI Commerce Solutions und hält damit 26,25 Prozent an Intershop. „Durch die Übernahme eröffnen sich Intershop weitere Wachstumschancen aufgrund der führenden Marktstellung von eBay im globalen E-Commerce Geschäft“, begrüßte der Intershop-Vorstand am Dienstag den Schritt der Amerikaner. Strategische Allianzen seien wichtig, um die Geschäfte von Intershop außerhalb Europas voranzubringen.

An der Börse kam der Einstieg gut an. Die Intershop-Aktie gewann 5,8 Prozent auf 2,57 Euro. eBay hatte Ende März angekündigt, für rund zwei Mrd. Dollar (1,40 Mrd. Euro) den Intershop-Großaktionär GSI Commerce zu übernehmen. Den GSI-Anteilseignern hatte das Auktionshaus 29,25 Dollar je Aktie geboten.

Mit dem neuen amerikanischen Großaktionär im Rücken setzt Intershop auf eine weitere Ausweitung seiner Geschäfte. „Wir wollen insbesondere in den Märkten Europas schneller wachsen als bisher“, erklärte Intershop-Finanzchef Ludwig Lutter. Dafür will sich das Unternehmen nach weiteren Partnerschaften umschauen. Dabei sollen im Einzelfall auch Kapitalbeteiligungen möglich sein. Grünes Licht dafür will sich das Unternehmen auf der nächsten Hauptversammlung von seinen Aktionären einholen.