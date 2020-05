Eric Schmidt: Amazon ist der größte Konkurrent von Google

Auch Google sei stets von einer ganzen Reihe großer Herausforderer und Konkurrenten umgeben. Facebook etwa sehe sich selbst als „Sprungbrett zum Internet“. Bei der lokalen Suche unterwegs auf mobilen Geräten seien auch Yelp, TripAdvisor, Dooyoo, Ciao oder HolidayCheck Konkurrenten von Google. Das solle nicht heißen, dass Google unwichtig sei, wenn es um Informationsbeschaffung gehe. Es gehe darum, dass die Menschen die Wahl unter mehreren Möglichkeiten hätten. „Der Markt ist sehr umkämpft und ändert sich dauernd.“ Eintrittshürden seien zu vernachlässigen, da der Wettbewerb nur einen Klick weit entfernt stattfinde.

Der Besuch bei Native Instruments in Berlin macht für Schmidt den Auftakt eines mehrtägigen Aufenthalts in Deutschland, in dem er unter anderem auch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ( SPD) zusammentreffen wird. Native Instruments, 1996 in Berlin gegründet, stellt Hard- und Software für computerbasierte Musikproduktion und Ausrüstung für DJs her. Seinen Vortrag über Erfindungen und Erfindergeist nutzte Schmidt auch dafür, die Innovationskraft von Google darzustellen und die Bedeutung für Unternehmen zu unterstreichen, in ihrer Entwicklung und Kreativität nicht nachzulassen.