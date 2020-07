Ex-HP-Chef Leo Apotheker hat neuen Job

Wie das französische Unternehmen Steria offiziell bestätigte, wird Ex-HP-Chef Leo Apotheker künftig in dessen Aufsichtsrat sitzen. Die Entscheidung sei bereits am 15. Mai gefallen, berichtet The Verge. François Enaud, General Manager bei Steria, sagte, dass angesichts der weitreichenden Veränderungen, die in der Industrie um sich greifen, Apothekers Erfahrung bei der strategischen Planung ein großes Plus für den Konzern sein werde.

Weiters sitzt Apotheker derzeit auch noch in den Vorständen von Schneider Electric und der NGO Planet Finance. Seine Zeit bei HP wird wohl weithin als unrühmlich in Erinnerung bleiben. Nach nur knapp elf Monaten im Amt wurde Apotheker im Herbst vergangenen Jahres gefeuert. Nachfolgerin wurde Ex-eBay-Chefin Meg Whitman.