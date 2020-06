Facebook-Milliardär steigt ins Marihuana-Geschäft ein

Obwohl sich die Marihuana-Branche dank fortschreitender Legalisierung bereits zum boomenden Milliardenmarkt entwickelt hat, kann sie prominente und finanzstarke Unterstützung gut gebrauchen.

Was Silicon-Valley-Starinvestor Thiel letzten Herbst im US-Sender CNBC von sich gab, war für Twitter-Chef Dick Costolo starker Tobak: „Es ist ein grauenhaft schlecht gemanagtes Unternehmen - dort wird wahrscheinlich viel Pot geraucht.“ Thiel, der ein Vermögen mit frühen Beteiligungen bei Facebook und Paypal machte, schob allerdings rasch nach: „Du kannst auch viel Pot rauchen und eine großartige Firma haben.“

Was der skurrile Auftritt des in Frankfurt geborenen und in Kalifornien aufgewachsenen Entrepeneurs letztlich sollte, darüber kann nur spekuliert werden. 2011 hatte Twitter den Rapstar Snoop Dogg (raucht nach eigenen Angaben 81 Joints pro Tag) empfangen, vielleicht spielte Thiel darauf an. Im Nachhinein wurde aber klar, dass er damals schon recht ausgereifte Pläne gehabt haben muss, selbst in großem Stil in die Cannabis-Wirtschaft zu investieren.