Firmenhandys: Post steigt von iPhone auf Windows Phone um

Dass sich Unternehmen wie die Post von Apple wegbewegen, liegt laut Virag auch an den fehlenden Innovationen der letzten Jahre. Microsoft habe mit dem neuen Windows und dem Surface in den vergangenen drei Jahren stark aufgeholt. “Die Innovationskraft von Microsoft ist ungebrochen, die von Apple hat nachgelassen”, so der Experte. “ Apple ist in Sachen Server, Datenbankinfrastruktur und Entwicklerumgebungen auf einem Niveau stehen geblieben. Da kann ich gut verstehen, wenn sich die Post abwendet und sich Microsoft zuwendet”, erklärt Virag.

Die Auswirkungen des Schrittes der Post spielen für den Konzern aus Cupertino wohl eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch habe Apple in der Vergangenheit immer wieder versucht, sich im Geschäftskundenbereich stärker festzusetzen, auch in Österreich. “ Cupertino reagiert auf solche Entwicklungen, aber nicht auf einzelne Firmen”, so Virag.