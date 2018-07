Gartner Magic Quadrant for Insight Engines: Höchste Positionierung für Mindbreeze

Mindbreeze, ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Information Insight und angewandter künstliche Intelligenz mit Fokus auf Wissensmanagement für internationale Kunden, wurde als Leader im 2018 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines positioniert und erreichte in der Kategorie „Ability to Execute“ die höchste Positionierung. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 13 verschiedene Anbieter.