Gewinneinbruch bei Samsung

Die verschärfte Konkurrenz durch Apple und chinesische Rivalen zehrt an den Gewinnen des Smartphone-Branchenprimus Samsung Electronics. Dies zeigen vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Vierteljahr, die das Management am Donnerstag vorlegte. Demnach brach der operative Quartalsgewinn um 37,4 Prozent ein auf umgerechnet vier Milliarden Euro (5,2 Billionen Won) . Das war allerdings noch besser als von Analysten erwartet. Daher stieg die Samsung-Aktie in Seoul um ein Prozent.