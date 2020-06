Google-Managerin im Wal-Mart-Verwaltungsrat

Die Google-Managerin Marissa Mayer soll in den Verwaltungsrat des weltweit größten Einzelhändlers Wal-Mart einziehen. Wal-Mart werde von ihrem Wissen in Sachen Technik und Konsum profitieren, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die 36-jährige Mayer gilt als aufstrebender Star des Internetkonzerns und und gehört zu den 20 ersten Mitarbeitern. Vom US-Wirtschaftsmagazin „Fortune" wurde sie bereits 2008 zu den 50 einflussreichsten Frauen der Welt gezählt. Bei Google ist sie verantwortlich für Produkte zur Positionsbestimmung und das Landkarten-Geschäft. Vorher leitete sie die Bereiche Produktsuche und Benutzerfreundlichkeit.

"Massive Veränderungen"

Wal-Mart-Verwaltungsratschef Rob Walton begründete die Nominierung Mayers damit, „dass wir vor einer massiven Veränderung bei der Art und Weise stehen, wie die Leute künftig einkaufen werden". Wal-Mart hat die Entwicklung des Internet-Handels zu einer seiner Prioritäten erklärt. „Bei Wal-Mart bemühen wir uns, Millionen von Kunden überall auf der Welt immer und jederzeit bedienen zu können, sei es via Smartphone, Internet oder in einem Geschäft", betonte Walton am Montag. Wal-Mart leidet unter der Konkurrenz von Internethandelskonzernen wie Amazon, die sich die Kosten für stationäre Läden sparen können.

Abstimmung

Die Aktionäre des Einzelhandelsriesen sollen bei der Hauptversammlung am 1. Juni über die Wahl Marissa Mayers in den Verwaltungsrat abstimmen. Mayers erklärte, sie freue sich darauf, zum Wachstum, Erfolg und der Innovation von Wal-Mart beitragen zu können.