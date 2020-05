Google verliert millionenschwere Patentklage

Google hat am Mittwoch in einem bereits verlorenen Verfahren eine weitere schwere Niederlage erlitten. Nachdem Google bereits Ende 2012 eine Patentklage des Unternehmens Vringo verloren hatte und diesem 30 Millionen US-Dollar Schadenersatz bezahlen musste, verordnete nun der Richter Google Lizenzzahlungen in der Höhe von 1,36 Prozent der AdWords-Einnahmen. Google soll mit seinem Online-Werbedienst AdWords zwei Patente von Vringo verletzen.