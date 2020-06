Heise-Verlag übernimmt Geizhals mehrheitlich

Seit Oktober des Vorjahres hält der heise-Verlag 24 Prozent am Preisvergleichsportal. Wie Geizhals-Vorstandsmitglied Markus Nigl nun gegenüber der futurezone bestätigt, ist diese Beteiligung um weitere 51 Prozent aufgestockt worden, sodass heise nun 75 Prozent an Geizhals hält. Allerdings muss dieser Zusammenschluss erst von der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde abgesegnet werden. Der Hauptsitz der Preisvergleich Internet Services AG, die Geizhals betreibt, wird weiterhin in Wien bleiben.​

Für Nutzer des Preisvergleichsportals Geizhals wird sich durch die Übernahme nichts ändern, versichert Nigl. Die Händler wurden bereits informiert. Auch hier werden die Strukturen und Vertragspartner beim Alten bleiben.