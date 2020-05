Hewlett-Packard plant Aufspaltung in zwei Teile

Der Computerkonzern Hewlett-Packard wird sich in zwei Unternehmen aufspalten. In einer Firma solle das Geschäft mit Personal Computern und Druckern zusammengefasst werden, in der anderen Firma das mit Geräten für Unternehmen und Dienstleistungen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es bestätigte damit einen Bericht im Wall Street Journal vom Vorabend.

Beide Firmen sollen an der Börse notiert sein. Die Trennung soll bis Ende Oktober 2015 über die Bühne gehen. Die heutige Konzernchefin Meg Whitman soll das abgespaltene Unternehmensgeschäft mit dem Namen Hewlett-Packard Enterprise führen. Die PC- und Drucker-Firma mit dem Namen HP Inc. solle von Dion Weisler geleitet werden, der heute HP-Vizepräsident in dem Bereich ist.