Humanes Transplantat statt schmerzhafte Schraube

Der Preis für die Kategorie KMU Innovation des Jahres – powered by Drei, geht an das oberösterreichische Unternehmen Surgebright.

Mit SharkScrew hat es ein humanes Knochentransplantat entwickelt, das Metallschrauben bei Knochenverletzungen ersetzen soll. Eine Erleichterung für viele Betroffene, denn wer nach einer Operation schon einmal eine Metallschraube eingesetzt bekommen hat, weiß, dass der Heilungsprozess unangenehm und schmerzhaft sein kann.

Außerdem erspart man sich einen zweiten Eingriff, bei dem eine traditionelle Metallschraube später wieder entfernt werden muss. Dieser Prozess birgt nicht nur zusätzliche Risiken, sondern belastet auch das Gesundheitssystem.

Das Knochentransplantat von Surgebright besteht aus menschlichem Gewebe, einer sogenannten humanen Knochenmatrix, und kann nach der Operation im Körper bleiben.

Das Unternehmen des Linzer Orthopäden Klaus Pastl hat es gemeinsam mit den Instituten für Biomechanik und Feinstrukturforschung der TU Graz entwickelt. In Österreich wird das humane Transplantat bereits in zahlreichen Kliniken in der Hand-, Fuß- und Kniechirurgie eingesetzt.