IDC: Chinesen kaufen 2014 450 Millionen Smartphones

Apple verlor zuletzt mit seinem iPhone Marktanteile, setzt aber verstärkt auf China. Dort hatten die Amerikaner ihre neuesten beiden Varianten nur wenige Stunden nach der Ankündigung in den USA vorgestellt. Erstmals hat der Konzern ein günstigeres Modell im Angebot, mit dem er vor allem Kunden in Schwellenländern wie China gewinnen will. „Durch den Rückgang der Verkaufszahlen des iPhones 5 hat Apple kräftig an Marktanteil verloren, aber sie werden sich mit den neuen Modellen wieder erholen“, sagte IDC-Analyst James Yan voraus.