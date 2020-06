Kapsch TrafficCom verringert Verluste

Dem Gesamtjahr 2013/14 sehe man positiv entgegen, „auch wenn sich die Ergebnisaussichten für dieses Wirtschaftsjahr mit den Entwicklungen im dritten Quartal eingetrübt haben.“ Laufende Errichtungsprojekte würden fortgesetzt, in den kommenden Monaten seien auch zunehmende Ergebnisbeiträge aus den kürzlich in Betrieb genommenen Systemen zu erwarten. Zudem wird „in nächster Zeit mit Neuaufträgen aus mehreren Regionen, insbesondere auch aus den USA“ gerechnet.

Zu den Projekten in den vergangen drei Quartalen verweist das Unternehmen unter anderem auf die Inbetriebnahme des Mautsystems in Südafrika in der Provinz Gauteng und die Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe des landesweiten elektronischen Mautsystems in Weißrussland im zweiten Quartal. In Sydney sei das Mautsystem im Dezember gestartet, ebenso wie ein Teilstück des Mautprojektes in Texas - das komplexeste derartige Projekt, das in den USA bestehe. In Russland habe Kapsch TrafficCom vier Neuaufträge erhalten.