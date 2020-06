Kapsch TrafficCom will heuer Dividende ausschütten

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten neun Geschäftsmonaten 2014/15 (per 31. Dezember) mehr verdient und will nach den auch für das Gesamtjahr geplanten Ergebnisverbesserungen, anders als in der Vorperiode, wieder eine Dividende ausschütten. Dies kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.

In den ersten drei Quartalen wurde das operative EBIT von 8,6 auf 23,7 Mio. Euro gesteigert, in etwa prognosekonform. Die EBIT-Marge verbesserte sich dementsprechend von 2,4 auf 6,8 Prozent. Unterm Strich blieben diesmal 1,0 Mio. Euro übrig, im Jahr davor war in den neun Monaten ein Periodenverlust von 1,3 Mio. Euro angefallen. Besser waren die Zahlen, weil heuer belastende Einmaleffekte des Vorjahres wegfielen.

Der Neunmonatsumsatz (April bis Dezember) verringerte sich um 2 Prozent auf 349,5 (Vorjahresperiode: 355) Mio. Euro. Neue Großaufträge blieben dem Unternehmen zufolge mangels entsprechender Ausschreibungen weiterhin aus.