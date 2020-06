Neue Einblicke in Android-Lizenzen für Hardware-Hersteller

Im Rahmen des Gerichtsprozesses Oracle gegen Google wurden nun Unterlagen veröffentlicht, die einen seltenen Einblick in die Lizenzierungsbestimmungen von Googles Smartphone-Betriebssystem Android erlauben, wie Ars Technica berichtet. Das Grundgerüst der Software ist zwar an sich Open Source, Apps wie Gmail, Maps oder auch der Play Store sind lizenzierungspflichtig und, wie sich nun zeigt, an strenge Auflagen gebunden.

Da die Dokumente aus Jänner 2011 stammen, sind von einigen Apps noch die alten Versionen aufgeführt. So wird etwa noch Google Talk (heute Hangouts) oder der Android Market Client (heute Play Store) angesprochen. Es ist davon auszugehen, dass die aktuellen Bestimmungen nicht lockerer geworden sind.