Österreich: Google treibt Cloud-Dienste voran

Fabasoft

Google

Österreich

Österreich

Gmail

Google Docs

Google

Google

Google

Revevol

), Office365 ) und FolioCloud ) den heimischen Markt intensiv beackern, muss auchschauen, die Wachstumsraten anderer europäischer Länder auf den wichtigen deutschsprachigen Raum zu übertragen.Deswegen startet mit der französischen Firma Revevol jetzt der dritte Google-Partner neben Kapsch und Wabion als Google-Enterprise-Partner in. Der neue Reseller hilft Firmen beim Wechsel von alten IT-Systemen auf Online-Büro-Software wieKalender undCloud Connect. Während man als Kunde beiselbst pro Nutzer und Jahr eine Gebühr von 40 Euro entrichtet, zahlt man beiund Co. für die Migration der Firmendokumente sowie Schulungen der Mitarbeiter.

“Ohne Change-Management funktioniert der Wechsel nicht reibungslos, vor allem nicht bei älteren Mitarbeitern, die alte Software gewöhnt sind”, sagt Revevol CEO Laurent Gasser. Denn die Umstellung auf Google Apps sei nicht einfach ein Wechsel des E-Mail-Systems, sondern erfordere bei den Mitarbeitern ein Umgewöhnen und Umdenken, was vor allem kollaborative Tätigkeiten angeht.

Zwischen 15 und 100 Euro verlangt Revevol pro umgestelltem Mitarbeiter - je nachdem, welche Trainings durchgeführt werden und was auf technischer Seite zu tun ist. Je nach Firmengröße kann man von Beträgen zwischen 2000 und 500.000 Euro rechnen, wenn man den Google-Enterprise-Partner konsultiert, der in 20 Ländern vertreten ist.

Vor- und Nachteile

Während das Cloud-Geschäft in Frankreich Spanien und England boomt, sind Firmen in Österreich noch meist in abwartender bis ablehnender Haltung. Google als auch Revevol loben naturgemäß die Vorteile, die der Umsteig auf Google Apps bringt. Neben erweiterten Funktionalitäten der Produkte ( Gmail bietet dann etwa 25 GB Speicherplatz pro Nutzer, Sprachübersetzungen oder Live-Chats mit Kontakten) werden vor allem die Sicherheit ( Google verspricht 99,9 Prozent “uptime guarantee”), regelmäßige Updates (2011 gab es 200 neue Funktionen) und Kostenersparnisse ausgelobt. Zwischen 30 und 50 Prozent weniger IT-Ausgaben seien realistisch, heißt es seitens Branchenvertretern.

Google Apps nimmt allerdings nicht auf alle Anforderungen, die Firmen in Österreich haben könnten, Rücksicht. So sind zwar lokale Back-ups (gegen Aufpreis bei den Enterprise-Partnern bzw. mit Software-Lösungen von Drittanbeitern) der Daten möglich, wo die Originaldaten gespeichert werden, kann man sich aber nicht aussuchen. Anders als etwa bei Fabasoft können Google-Apps-Kunden sich nicht aussuchen, in welchem Google-Datenzentrum ihre Dokumente liegen - nicht einmal, ob das Datenzentrum in Europa oder den USA steht.



Wieder aussteigen?

Auch gibt es Befürchtungen, dass Google bei weiterem Erfolg die Preise für die Enterprise-Apps anhebt - immerhin kommen zu den derzeit etwa fünf Millionen Kunden rund 5000 neue gezahlte Accounts pro Tag dazu. Spätestens dann wird interessant, wie man seine Daten aus Google Apps wieder herausbekommt, um zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Google-Manager Stolz verweist bezüglich “data portability” auf die “Data Liberation Front”: Dort bieten Google-Ingenieure Anleitungen zu jedem Google-Produkt, wie man dort Daten importiert und exportiert.