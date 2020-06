Philips schwächelt im ersten Quartel

Und selbst der asiatische Wachstumsgarant schwächelte: Das Umsatzplus von fünf Prozent im ersten Quartal rangierte deutlich unter den 14 Prozent aus dem Gesamtjahr 2013. Einen Grund sieht Van Houten in der lahmenden Konjunktur, die neue Infrastruktur-Projekte in China stocken lasse. Das bremse die Lichtsparte von Philips, die unter anderem neue Gebäude ausstattet. Hoffnung mache hingegen das Geschäft mit Luftfiltern für die vom Smog geplagten Menschen in den Metropolen des Landes.

Hausgemachte Probleme gibt es indes in den USA: Dort steht seit Jahresbeginn nach Untersuchungen der US-Aufsichtsbehörde FDA eine Fabrik in Cleveland im Bundesstaat Ohio mit tausenden Mitarbeitern still. Erst von Juli an will Van Houten die Produktion Stück für Stück wieder hochfahren, insgesamt dürfte der Leerlauf den um Firmenwertabschreibungen bereinigten Gewinn (Ebita) der Sparte für Gesundheitstechnik dieses Jahr um 60 bis 70 Mio. Euro drücken.Unter dem Strich ging der Überschuss um 15 Prozent auf 137 Mio. Euro zurück.