Sharp braucht mehr Geld

Sharp arbeitet zur Zeit an Plänen für einen Konzernumbau. Insidern zufolge hat sich Unternehmenschef Kozo Takahashi gerade erst mit Vertretern der beiden Hauptkreditgeber Mizuho Bank und Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ getroffen. Sharp leidet unter dem Preiskampf bei Displays und einem enttäuschenden Absatz von Smartphones in China. Die Japaner rechnen 2014/15 mit dem dritten Verlust in vier Jahren.