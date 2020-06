Sharp erwartet Verluste, Panasonic weniger Gewinn

Die japanischen Elektronikkonzerne Sharp und Panasonic kämpfen mit der immer stärker werdenden Konkurrenz aus Südkorea und China. Sharp erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Rückfall in die Verlustzone. Grund ist der verschärfte Preiswettbewerb mit den südkoreanischen und chinesischen Rivalen bei Bildschirmen für Fernseher und Smartphones. Wie das Unternehmen am Dienstag in Tokio bekanntgab, dürfte zum Bilanzstichtag 31. März ein Nettoverlust von 30 Milliarden Yen (225 Mio Euro) anfallen. Bei Panasonic ging der Ertrag zuletzt zurück, dies lag aber vor allem an einem Sondereffekt.

Im Oktober hatte Sharp noch einen Nettogewinn von 30 Milliarden Yen in Aussicht gestellt. Beim Umsatz gehe man weiter von 2,9 Billionen Yen (21,8 Mrd Euro) aus, hieß es. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Konzern nach Rekordverlusten wieder schwarze Zahlen ausgewiesen. Doch der schärfer werdende Preiskampf setzt Sharp mächtig zu.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres fiel bei Sharp bereits ein Fehlbetrag von rund 7,2 Milliarden Yen an - nach 17,7 Milliarden Yen Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn sank um 37,1 Prozent auf 51,3 Milliarden Yen, der Umsatz um 3,1 Prozent auf 2,09 Billionen Yen.