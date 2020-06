Siemens bläst Verkauf von Frachtlogistiksparte ab

Der Geschäftsbereich warf eigentlich nach dem Geschmack von Siemens zu wenig Rendite ab. Zudem will sich der Münchener Konzern künftig stärker auf die Felder Energietechnik und Industrieausrüstung konzentrieren und deshalb Randbereiche abstoßen. Neuer Chef des auch LAS genannten Geschäftsfelds wird Michael Reichle. Der 44-Jährige führt bisher den Lokomotivenbau von Siemens.

Die Rückintegration erinnert an Kaesers Umgang mit der Hörgerätesparte. Vor Jahren wollte er das Geschäftsfeld loswerden, die Gebote fielen ihm dann allerdings zu niedrig aus. Als Folge verzichtete Siemens auf eine Trennung und möbelte seine Audiologische Technik in Eigenregie auf. Mittlerweile ist die Braut hübsch genug für den Kapitalmarkt. Nun soll die Tochter an die Börse gehen.