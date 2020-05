Telekom Austria: Slim könnte ab Mittwoch günstiger zukaufen

Telekom-Sprecher Peter Schiefer erklärte am Dienstag auf APA-Anfrage, das Unternehmen könne Pläne ihres Aktionärs nicht kommentieren. Die Staatsholding ÖIAG, sie hält 28 Prozent an der Telekom, stünde jedenfalls Gewehr bei Fuß. Sollte Slim seinen Anteil erhöhen, würde sie aller Voraussicht nach eine Verwässerung verhindern und den Staatsanteil von 28 Prozent halten - dies habe auch schon die Politik signalisiert, die dafür grünes Licht geben müsse. "Wir sind sehr gut aufgestellt und schuldenfrei. Wir haben schon bei der OMV gezeigt dass wir eine Verwässerung verhindern und bei einer Kapitalaufstockung mitmachen können", so Sprecher Bernhard Nagiller.