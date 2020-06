Telekom-Zentrale und Sperrminorität sollen in Wien bleiben

Der Staat hält 28,4 Prozent an dem Konzern und will seinen Anteil mit jenem von Slim bündeln. Der Milliardär - einer der reichsten Männer der Welt - hält über seinen Konzern America Movil 26,8 Prozent der Telekom-Aktien. Die Verhandlungen über die geplante Allianz seien abgeschlossen, sagte Spindelegger. Seit Mittwochmorgen tagt nun der Aufsichtsrat der Staatsholding ÖIAG, die den Telekom-Staatsanteil verwaltet. Sollte dieser grünes Licht geben, könnte Slim künftig gemeinsam mit der ÖIAG bei der Telekom Austria den Ton angeben. Gemeinsam kommen die beiden Großaktionäre auf gut 55 Prozent der Aktien - und müssten damit nach österreichischem Recht ein Übernahmeangebot an die übrigen Eigentümer machen.

Bei dem Pakt wollen sich die Großaktionäre bei wichtigen Entscheidungen bei der Telekom abstimmen. Früheren Angaben zufolge soll das Bündnis zunächst zehn Jahre laufen. Slim wolle seinen Anteil künftig auf mindestens 30 Prozent ausbauen und strebe die industrielle Führung bei der Telekom Austria an, hatte ÖIAG-Chef Rudolf Kemler gesagt. Für den mexikanischen Konzern wäre es ein wichtiger Schritt, seine Abhängigkeit vom südamerikanischen Heimatmarkt zu verringern. Die Telekom Austria ist neben Österreich auch in Südosteuropa vertreten. Slim ist auch an der niederländischen Telefongesellschaft KPN beteiligt.