US-Kongress nimmt Chefs von Techkonzernen in die Mangel

Amazon

Gegen Amazon gibt es unter anderem den Vorwurf, der Konzern nutze Daten anderer Händler, die auf seiner Plattform verkaufen, um diese dann in lukrativen Bereichen aus dem Geschäft zu drängen. Als Besitzer der "Washington Post" ist Amazon-Chef Jeff Bezos ist den Republikanern im Repräsentantenhaus aber auch zusätzlich ein Dorn im Auge. In der Zeitung wird oft kritisch über US-Präsident Donald Trump berichtet.

Amazon-Chef Bezos, den sein Aktienanteil am weltgrößten Online-Händler zum reichsten Menschen der Welt gemacht hat, will die längste und persönlichste Stellungnahme abgeben. Er erzählt zunächst von seiner Mutter, die erst 17 Jahre alt war als er geboren wurde - und von seinem Adoptivvater, der mit 16 aus Kuba in die USA gekommen sei. Von seinem Großvater habe er gelernt, Probleme auf eigene Faust zu lösen und dabei kreativ zu sein. Er selbst habe einen sicheren Job aufgegeben, um ein Start-up in einer Garage zu gründen.

Inzwischen habe Amazon allein im vergangenen Jahrzehnt so viele Jobs in den USA geschaffen wie kein anderes Unternehmen, betont Bezos. „Genauso wie die Welt kleine Unternehmen braucht, benötigt sie auch große.“ Denn es gebe Dinge, die kleine Firmen schlicht nicht stemmen könnten. „Egal, wie gut man als Unternehmer ist - man baut keine Boeing 787 aus Verbundstoffen in einer Garage.“

Bezos gibt zudem an, Amazon habe nur einen kleinen Anteil am internationalen Markt mit nur einem Prozent Anteil an der weltweiten Einzelhandelsabsatz. Dass Amazon im amerikanischen Online-Handel einen Marktanteil von 38 Prozent hat, sagt Bezos allerdings nicht dazu. Als Konkurrenten nennt er Walmart, Target und Alibaba.