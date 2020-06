Yahoo will mit Videowerbung neue Erlösquellen erschließen

Mayer versucht, das seit langem schwächelnde Werbegeschäft des Internet-Pioniers wieder in Schwung zu bringen. Rivalen wie Facebook und Google saugen einen großen Teil der Anzeigen ab. Zudem ist Bannerwerbung, das Kerngeschäft von Yahoo, auf dem Rückzug in Zeiten von Online-Netzwerken. Yahoo hofft auf neue Erlösquellen wie Videowerbung. Allerdings ist in diesem Bereich Google bereits ein Schwergewicht dank der Videoplattform YouTube - und auch Facebook spielt seit kurzem Werbeclips ab.