Zipcar will Carsharing-Angebot in Österreich erweitern

Genaue Zahlen für Österreich werden nicht bekannt gegeben. Nur so viel, dass Autos von Zipcar österreichweit in 17 Städten und 19 Bahnhöfen zu finden seien und es knapp 120 Standorte gebe. "Der Schwerpunkt ist in Wien, wir sind aber in allen Landeshauptstädten mit Ausnahme von Eisenstadt vertreten", so Fuchs. Laut einem Werbeflyer gibt es österreichweit über 200 Autos.

Zipcar bietet sechs verschiedene Fahrzeuggrößen an fixen Standorten, wo die Autos auch wieder zurückgestellt werden müssen. Neben 60 Euro Jahresgebühr gibt es je nach Fahrzeugmodell verschiedene Tarife für Stunden (ab 8 Euro) und Tage (ab 90 Euro). Mitglieder können nach einer einmaligen Anmeldung weltweit Autos ausleihen.

Die letzten aktuellen Zahlen für Österreich wurden vom Unternehmen im Frühjahr 2013 verkündet: Carsharing.at werde österreichweit von rund 10.000 Kunden genutzt. Die Fahrzeuge seien an 130 Standorten geparkt, 90 davon in Wien. Da einige Standorte auch mit mehreren Autos bestückt seien, stehen in der Bundeshauptstadt insgesamt 130 Autos zur Verfügung.