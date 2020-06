Zynga will mit "Farmville 2" Comeback auf Handys starten

Der kriselnde Onlinespiele-Anbieter Zynga setzt auf seinen bekanntesten Titel, um Fuß auf Smartphones zu fassen. Unter den drei neuen Spielen für mobile Geräte wird "Farmville 2: Country Escape" sein. Die beiden anderen sind "New Zynga Poker" und das Wörterrätsel "New Words With Friends", wie das Unternehmen am späten Montag ankündigte. Sie sollen demnächst starten.

Damit unternimmt der neue Zynga-Chef Don Mattrick einen neuen Versuch, auch auf Smartphones und Tablets zu punkten. Der "Farmville"-Erfinder war lange Zeit dank der riesigen Facebook-Plattform eine Macht bei Online-Spielen auf dem PC. Doch mit dem Vormarsch mobiler Geräte verblasste auch der Stern von Zynga, seit mehr als einem Jahr laufen die Nutzer davon. Zuletzt hatte Zynga im vierten Quartal monatlich 112 Millionen aktive Nutzer. Ein Jahr zuvor hatten die Zynga-Spiele noch 298 Millionen User im Monat angezogen. Zynga beendete 2013 mit einem Verlust von 37 Mio. Dollar (26,9 Mio. Euro).