Die Zukunft der E-Mobilität ist jetzt: Mit der neuen smart #1 Fahrzeugserie

26.06.2023

Leistungsstark, futuristisch und mit Fokus auf grüner Mobilität: die neue Hashtag One Serie von Smart zeigt, wie die Marke ihr Image vom "kuscheligen City-Flitzer" neu erfindet.

Futuristisch im Design, leistungsstark unter der Haube und mit grünem Antrieb unterwegs auf Europas Straßen: smart erfindet sich mit der smart #1 Fahrzeugserie, vom Pro+ über den Premium bis hin zum BRABUS SUV selbst neu, bleibt dennoch aber seinen Wurzeln treu. Mit dem Hashtag One wird der Smart ein Stück erwachsener So zumindest beschrieb es Mercedes-Chefdesigner Gorden Wagener, als er den Hashtag One (wie Smart #1 offiziell ausgesprochen wird) letztes Jahr vorstellte. Ein Stück weit möchte sich die Marke damit von ihrem Image des "kuscheligen City-Flitzers" verabschieden, im Fokus steht nun grüne Mobilität, die mit dem SUV durchaus auch etwas kräftiger und erwachsener anmuten soll. Die für die Marke typische charmante Silhouette hat man aber nicht vollends aufgegeben, Wagener spricht von einem "coolen, bezaubernden und erwachsenen" Auto. Der durchgestylte Innenraum der Hashtag One Serie dürfte E-Mobilität-Aficionados an Tesla erinnern - wie beispielsweise der mittig über dem Armaturenbrett angebrachte 12,8 Zoll Bildschirm beweist, den an dieser Position erstmals das Tesla Model 3 integrierte. Weitere Highlights sind im Innenraum ebenfalls eine Erwähnung wert, zum Beispiel die Ambientbeleuchtung mit 64 Farben oder das kleine Zusatz-Display hinter dem Lenkrad, das unter anderem Informationen zur Reichweite, dem Ladezustand oder den Tacho enthält.

© Smart

Fokus auf Konnektivität - weil die Zukunft der Mobilität vernetzt ist Im Auto und mit angeschlossener App: Alles soll miteinander kommunizieren können, die gegenseitige Vernetzung das Fahrvergnügen so komfortabel wie möglich gestalten. Die neue E-Fahrzeugserie legt den eigenen Schwerpunkt daher deutlich erkennbar auf eine umfassende Konnektivität, die bei kurzen Fahrten in urbanen Großstädten ebenso wie auf längeren Strecken begeistern soll. Das zeigt sich schon beim eingangs erwähnten 12,8-Zoll-Display. Da finden sich aktuelle Wetterinformationen, solche zum Fahrzeug selbst, ein integrierter Musik-Player und viele Widgets, die sich frei auf dem Homescreen anordnen lassen. Um die Augen auch während Nachtfahrten zu schonen und den Innenraum nicht zu stark auszuleuchten, gibt es sogar einen speziellen Nachtmodus. Passend zum neuen Fahrzeug gibt es nun die "Hello smart" App. Da sind alle wichtigen Fahrzeuginformationen zusammengefasst, die auch dann abrufbar bleiben, wenn man sich gerade nicht hinter dem Lenkrad befindet. Unter anderem bündelt die intuitiv nutzbare App Informationen zum Akkustand und Reifendruck, außerdem zeigt sie den aktuellen Standort des Fahrzeugs sowie seine verbleibende geschätzte Reichweite an. Als Vorbild dienten hier zweifelslos die dezentral steuerbaren Smart Homes. So, wie sich da die Innenraumtemperatur aus der Ferne einstellen lässt, noch bevor die Tür zum Wohnzimmer geöffnet wird, ist das fortan auch im smart #1 möglich. Im Sommer lässt sich das Fahrzeug über die App vorklimatisieren, im Winter können einzelne Heizelemente aktiviert werden, noch bevor das Fahrzeug überhaupt entriegelt ist. Selbiges funktioniert übrigens ebenfalls über die App - ein physischer Schlüssel ist also gar nicht zwangsläufig notwendig, die App und die dazugehörige smart ID reichen bereits aus. Damit beim neuen, grünen Fahrerlebnis keine unnötige Ablenkung besteht, lassen sich die Fahrzeug- und App-Funktionen per Spracheingabe steuern.

© Smart

Für mehr Sicherheit auf der Straße Zusätzliche intelligente und vernetzte Komfortfunktionen sind schön, Sicherheit durch technologische Innovation ist noch besser. Smart #1 kombiniert beides miteinander. Für Sicherheit sorgen verschiedene ab Werk integrierte Funktionen, beispielsweise der Ausweich- oder autonome Notbremsassistent. Eine besondere Erwähnung verdient die innovative Eye-Tracking-Technologie im smart #1, die kontinuierlich die Augen des Fahrers beziehungsweise der Fahrerin überwacht und Müdigkeitserscheinungen frühzeitig feststellt. Wie smart selbst kommuniziert, soll mit dem Hashtag One der "Sekundenschlaf ein Albtraum aus der Vergangenheit" sein. Bei identifizierten Müdigkeitserscheinungen, durch die Eye-Tracking-Technologie, gibt das Fahrzeug sowohl ein visuelles als auch akustisches Warnsignal ab. Spätestens dann ist es Zeit sich auf längeren Strecken eine Ruhepause zu gönnen oder den Fahrer zu wechseln.

© Smart