Rundum-Schutz mit SASE-Sicherheits-Lösung von NTS und Cisco

Die Cisco SASE-Architektur bietet die Nutzung der Kerntechnologien von Cisco samt Funktionen als Service an, indem es sie über ein globales Cloud-Netzwerk bereitstellt. Endbenutzer:innen können sich mit der Cisco Secure Cloud verbinden und haben so unabhängig vom Standort und der Zugangsart Zugriff auf die gleichen Cloud-basierenden Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen. Cisco SASE bietet damit einen Rundum-Schutz für den Zugriff auf jeglichen Workload, egal ob Multi-Cloud-hosted, SaaS-Anwendung oder aus dem Data Center.

Die Zunahme an dezentralisiert arbeitenden Teams verändert IT-Infrastrukturen von Unternehmen. Da Anwendungen und Daten über verschiedene Clouds verteilt sind und Mitarbeiter:innen oft in flexiblen Arbeitsumgebungen auf verschiedenen Standorten tätig sind, ist ein sicherer Zugriff unerlässlich. Das stellt die IT-Sicherheit vor neue Herausforderungen, die mit einem SASE-Konzept gemeistert werden können. SASE steht für Secure Access Service Edge und ist ein neues Sicherheitskonzept, das 2019 von Gartner vorgestellt wurde.

„Cisco SASE ist eine der Feature-reichsten SASE-Architekturen auf dem Markt und dazu tief integriert in Cisco SD-WAN, was jede Menge Vorteile mit sich bringt“, erklärt Helmut Hödl, Product & Technology Director bei NTS. Cisco SASE ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Architektur, die aus mehreren Services besteht und entwickelt wurde, um den Netzwerkzugriff und die Sicherheit in der Cloud-Ära zu gewährleisten. Als führender Cisco-Partner passt NTS die SASE-Lösung individuell auf die Bedürfnisse der Kunden an, und integriert sie in deren IT-Infrastruktur.