1955-2011: Apple-Gründer Steve Jobs verstorben

Jugend und Gründerjahre

Keine zehn Kilometer entfernt vom künftigen Apple-Hauptquartier in Cupertino, dass Steve Jobs in Auftrag gegeben hat, beginnt auch die Apple-Story. Als Adoptivsohn von Paul und Clara Jobs wuchs Steven Paul Jobs (geboren 1955) in Los Altos, mitten im heutigen Silicon Valley in Kalifornien südlich von San Francisco auf. Die Ansiedlung der Raketenforschungsabteilung des Luft- und Raumfahrtsunternehmens Lockheed (heute Lockheed Martin) zog Ingenieure aus dem ganzen Land an, und junge Talente wie Jobs beginnen sich für Elektronik zu interessieren. Doch bevor der Außenseiter völlig der Technik verfiel, begann er sich in seiner Zeit am Reed College in Oregon für Buddhismus zu interessieren. Völlig abgebrannt schlug sich Jobs mit Gratismahlzeiten im hiesigen Hare-Krishna-Tempel durch, experimentierte mit Drogen (Haschisch, LSD) und machte eine Apfel-Diät, die ihn später zum Firmennamen inspirieren soll. Ein Trip nach Indien an den Fuß des Himalayas raubte ihm aber die Illusionen über östliche Kulturen, die er sich zu Hause zusammengereimt hat. “Vielleicht hat Thomas Edison doch mehr zur Verbesserung der Welt beigetragen als Karl Marx”, meinte er damals.

Zurück in Kalifornien jobbte Jobs für die legendäre Game-Firma Atari (PONG, Asteroids) und lernt seinen langjährigen Partner Steve Wozniak kennen. “Er war die erste Person, die ich kennenlernte, die mehr über Elektronik wusste als ich.” Die beiden Technik-Liebhaber verstanden sich sofort und hackten mit einem selbtgebastelten Gerät - die “Blue Box” - die Telefonbetreiber. Mit einem Trick telefonierten sie kostenlos auf der ganzen Welt und verlangten im Vatikan gar den Papst an den Hörer, inde sie sich als Henry Kissinger ausgaben. 1976 stellten Jobs und Wozniak im “Homebrew Computer Club” (legendärer Treffpunkt für Computer-Bastler) ihren ersten selbst entworfenen Computer vor, den Apple I. Nachdem sie im gleichen Jahr die Firma Apple gründeten - fast hätte sie “Executek” oder “Matrix Electronics” geheißen -, fuhren sie ihren ersten kommerziellen Erfolg mit dem Apple II ein: Das Gerät wurde zum erfolgreichsten Konsumenten-Rechner seiner Zeit. Während Wozniak die Technik über hatte, kümmerte sich Jobs um das Design. Die Entscheidung, den Apple II in beiges Plastik mit weichen Kanten zu hüllen, war richtungsweisend. Viele Jahre orientierten sich andere Hersteller wie IBM an dem Look, der die Computer-Ästhetik der 1980er prägte.

Die Börse und der Mac

Den Erfolg am Markt wiederholte Apple an der Börse: Der Gang aufs Parkett 1980 brachte 1,8 Mrd. Dollar ein und machte Jobs und Wozniak zu Multimillionären. 1984 läutete Apple mit dem “ Mac”, ein All-in-One-Computer, eine neue Ära ein und zwang die Nutzer durch das Weglassen der Pfeiltasten auf der Tastatur, die beigelegte Maus zu verwenden - damals ein neues Steuergerät. Das Weglassen machte Jobs überhaupt zur Grundregel von Apple, um die Geräte simpler zu machen. Beim iMac verzichtete man auf Floppy-Disc, beim iPod auf Radio-Empfang, beim MacBook Air auf ein optisches Laufwerk. Doch sein kompromissloser Führungsstil kostete Jobs 1985 seinen Job. Er verlor einen internen Machtkampf, weil der Vorstand ihm nicht zutraute, Apple zu einer Zehn-Milliarden-Dollar-Firma zu führen. “Jobs ist ein außergewöhnlicher Kontroll-Freak, ein Perfektionist, ein Elitist und ein Zuchtmeister seiner Angestellten”, schrieb etwa Buch-Autor Leander Kahney über den Apple-Gründer (“Inside Steve´s Brain”). Während sich einige über den Abgang freuten (Jobs´ Schreianfälle und Schimpfitraden waren legendär), fürchteten andere um die Zukunft der Firma - zurecht.