A1-Chef schließt weitere Tariferhöhungen nicht aus

Eines der großen Themen 2014 werde der Ausbau des LTE-Netzes sein - die notwendigen Mittel seien aufgestellt. 212 LTE-Stationen habe man im Spektrum LTE 800 MHz bereits aufgebaut, bis Ende 2014 werde man 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung mit LTE versorgt haben. „LTE ist der Sprung in die nächste Ära, wir haben heute die beste Frequenzausstattung in ganz Europa und damit den Grundstein für das beste Netz der nächsten 15 bis 20 Jahre“, so Ametsreiter, der den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz halten will - neben A1 bietet derzeit nur T-Mobile LTE an

Am Mobile World Congress in Barcelona, der heute begonnen hat, werde zwar bereits die LTE-Nachfolge-Technologie 5G präsentiert, die noch schneller als LTE ist, aber das sei derzeit noch kein Thema. „Aber freilich behalten wir auch diese Innovation im Auge.“ Schneller könnten die heimischen Netze in jedem Fall werden. „Wir könnten auch im Festnetz aufs Bandbreiten-Gas steigen, wenn der Regulator das genehmigen würde“, kritisiert Ametsreiter. „Wir reden da von bis zu 30 Mbit pro Sekunde, was viele Kunden als Spitzentempo empfänden.“