Amazon-Chef will 200.000 Dollar für Flüge ins All verlangen

Neben Virgin Galactic gilt Blue Origin als aussichtsreichster Kandidat darauf, als erstes Privatunternehmen reguläre Flüge in den Weltraum anzubieten. Zwar weiß man, dass die All-Ausflüge kein Schnäppchen sein werden, zu den genauen Preisen gab es bisher aber keine Anhaltspunkte – bis jetzt.

Wie Reuters unter der Berufung auf Insider und Angestellte berichtet, soll ein Trip in den Weltraum mit Blue Origin zwischen 200.000 und 300.000 US-Dollar kosten. Der Ticket-Verkauf soll nächstes Jahr starten. Sollte das Weltraum-Programm erfolgreich sein und sich ein guter Regelbetrieb einstellen, ist es möglich, dass die Preise später gesenkt werden.

Der Gründer und Besitzer von Blue Origin ist der Amazon-Chef Jeff Bezos. Das Raumschiff mit dem Namen New Shepard soll sechs Passagiere autonom in über 100 Kilometer Höhe bringen. Dies reicht um den suborbitalen Weltraum zu erreichen. Die Passagiere können dann ein paar Minuten Schwerelosigkeit genießen, bevor die Kapsel wieder in die Erdatmosphäre eindringt und per Fallschirm landet.