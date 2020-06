Angry-Birds-Spielplätze in Planung

Angry Birds soll nach der virtuellen auch die reale Spielewelt erobern. Damit ist kein Brettspiel gemeint, sondern ganze Kinderspielplätze. Wie BBC berichtet, hat sich Angry-Birds-Produzent Rovio mit dem Spielplatz-Spezialisten Lappset Group zusammengetan und will weltweit Türme, Schaukeln, Brücken und Rutschen im Angry-Birds-Design zu errichten.

Rovio will mit seinem Plan zu mehr physischer Aktivität anregen. "In westlichen Ländern gibt es ein großes Problem mit Kinder-Fettleibigkeit, mit Kindern, die sehr viel Zeit mit Computerspielen und Fernsehen verbringen", meinte Rovio-CEO Peter Vesterbacka laut The Telegraph bei der Vorstellung des Projekts in der finnischen Botschaft in London.