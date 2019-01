Ausgespielt: Aus Trommeln werden Lautsprecher-Tische

Ausprobiert und dran geblieben

„Ich habe selbst Schlagzeug gespielt und hatte für ein Schulprojekt die Idee, aus einem alten Schlagzeug Schubladen zu machen. Ich wollte unbedingt rausfinden, ob mein Konzept auch technisch umsetzbar ist und habe dann eine alte Trommel von mir hergenommen, um sie umzubauen“, erklärt Karl seine ersten Versuche.

„Bei der ersten Trommel bin ich gescheitert. Nach einem halben Jahr habe ich es noch einmal versucht mit einer besseren Technik für Ladenauszüge. Das hat dann von der Qualität her gepasst. Während dem Bauen bin ich auf neue Ideen gekommen und bin dran geblieben“, erklärt der Jungunternehmer, der nun bereits mehr als 100 Musikinstrumente recycled und in Möbel verwandelt hat, im Gespräch mit der futurezone.

Auf ausgespielt.at bietet er eine Auswahl aus seinen bisherigen Designer-Möbeln an, oder aber die Möglichkeit für Kunden, mit ihren alten Musikinstrumenten oder ihren Ideen zu ihm zu kommen und gemeinsam etwas auszuarbeiten, um die Instrumente zu recyclen.

Verrückte Ideen für Unikate

„Kunden kommen teilweise mit eigenen Musikinstrumenten zu mir, auf denen etwa der Opa gespielt hat und die nicht wollen, dass das Instrument, das sich nicht mehr spielen lässt, einfach verstaubt“, sagt Karl. „Ein Musikverein hat seinem Obmann etwa eine Stehlampe aus einem Tenorhorn zum 50. Geburtstag geschenkt. Oder derzeit arbeite ich an einem Lampenschirm aus einer E-Gitarre“, so der Tüftler. „Viele alte Musikinstrumente finde ich auch auf Flohmärkten. Manchmal rufen auch Musikhäuser an, die wissen, dass ich das brauche.“

Für Karl muss jedes neue Möbelstück auch einen Sinn haben. „Es geht mir nicht darum Kunst zu bauen, sondern Gebrauchsgegenstände. Möbelstücke, die eine Funktion haben. Meine Philosophie dabei ist, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ich gebe alten Musikinstrumenten eine zweite Chance, die gekennzeichnet sind von einem langem Leben davor.“