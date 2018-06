Autonomes Ford-Auto liefert Pizza aus

Mit dem Pilotversuch wolle man testen, wie Kunden mit einem prinzipiell selbstfahrenden Fahrzeug - also ohne Ansprechpartner interagieren, heißt es in der Mitteilung. Das Forschungsfahrzeug werde zwar noch von einem Fahrer manuell gesteuert, es sei aber so konzipiert, dass es wie ein autonom fahrendes Fahrzeug eingesetzt werden könne. Der Fahrer sei für die Empfänger deshalb auch nicht ansprechbar.

2021 marktreifes autonomes Auto

Erste Tests hätten ergeben, dass Kunden auch Audio-Anweisungen über Lautsprecher schätzen, weshalb diese auch in die Pilotversuche integriert worden seien. Die Essensauslieferung mit selbstfahrenden Autos testet Ford auch mit dem US-Pizzadienst Domino’s Pizza in Ann Arbor, Michigan. Dort werden Kunden, die ihre Pizzas von potenziell selbstfahrenden Autos geliefert bekommen, per Zufallsgenerator ausgewählt. Sie können das Lieferfahrzeug mit einer App über GPS verfolgen und erhalten auch Textnachrichten mit den Echtzeit-Positionsdaten des Fahrzeugs. Die Einführung eines marktreifen autonomen Fahrzeuges plant Ford für das Jahr 2021.