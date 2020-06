Batterien aus Graz für Elektroautos in aller Welt

In Zettling bei Graz werden in einem nagelneuen Werk Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge einiger internationaler Hersteller entwickelt und gefertigt. Magna Steyr Battery Systems fabriziert Batterien für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybride, Plug-In-Hybride und reine Elektrofahrzeuge in allen Größenklassen vom PKW bis zum LKW. Einen besonders leichte und dennoch leistungsfähige 12-Volt-Batterie zur Bordnetzversorgung aus der Steiermark wird unter anderem der Porsche 918 Spyder tragen, der in limitierter Version 2014 auf den Markt kommt.