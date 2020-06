Contributor: Google bietet Online-Medien neue Geldquelle

Medienhäuser werfen Google immer wieder vor, ihre Inhalte für die eigenen Suchergebnisse herzunehmen und zu vermarkten, ohne die Verlage dafür zu entlohnen. Diese Kritik hat in Deutschland bereits zu dem Leistungsschutzrecht geführt, mit dem Verlage Google zum Bezahlen drängen wollen, was Google jedoch ablehnt. Auch in Österreich wird derzeit an einem entsprechenden Gesetz gearbeitet.

Mit Contributor könnte der Konzern versuchen, ein Argument gegen die Kritiker zu schaffen, da man Nutzern die freiwillige Möglichkeit bietet, für die Inhalte zu bezahlen.