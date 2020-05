Deutsche Telekom verbessert Handy-Verschlüsselung

Die Telekom will ihre 38 Millionen Handykunden in Deutschland mit einer neuer Sicherheitstechnologie besser vor neugierigen Mithörern schützen. Der Konzern werde für Telefonate auf dem GSM-Netz, über das die allermeisten Mobilfunkgespräche laufen, zum Jahreswechsel den Verschlüsselungsstandard A5/3 einführen, teilten die Bonner am Montag mit. Damit seien Gespräche im GSM-Netz besser gegen mögliches Abhören gesichert. Die Telekom sei der erste Mobilfunkanbieter in Deutschland, der die Technik landesweit einsetze. Bis zum Jahreswechsel solle die Umstellung, für die 30.000 Handy-Basisstationen aufgerüstet werden, über die Bühne gehen. Im UMTS- und LTE-Netz, auf dem in erster Linie Daten übertragen werden, seien ähnlich starke Verschlüsselungen bereits in Einsatz.