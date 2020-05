Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der Sony 4K-Fernseher X9 geht an Marcel S. (amorpheus), Platz zwei, die Touch Mouse T620 von Logitech geht an Luca S. (gaudeh) der dritte Platz, die Pac-Man-Tasse mit Thermoeffekt von radbag.de. geht an Wolfgang W. (wudi) und der vierte Platz, das Package bestehend aus dem diesjährigen, beschallten futurezone-Award-Wein vom Weingut Mayer am Pfarrplatz aus Wien, einer Flasche unbeschalltem Wein und einer von DJ Richard Dorfmeister signierten CD " Souvenirs" geht an Hartmut S. (gogosch).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Ab 26.12. geht es mit dem "10 aus 5"-Jahresquiz weiter.

Die korrekten Antworten:

Wie heißt der chinesische Mondrover, der diese Woche erste Bilder vom Mond sendete?

Yutu

Welcher österreichische Forscher revitalisiert im Bioreaktor Organe?

Harald Ott

Wie viel Prozent der österreichischen Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten haben laut Eurostat-Daten eine Website?

86

Wer oder was führt die Liste der Google-Top-Suchtrends 2013 in Österreich an?

Paul Walker

Die US-Sänger Beyonce hat einen Rekord auf iTunes gebrochen. Wie viele Downloads konnte sie innerhalb von drei Tagen für ihr neues Album verzeichnen?

800.000

Welches Tiroler Unternehmen beliefert Smartphone-Hersteller mit Beschichtungswerkstoffen?

Plansee Group

Wie viel Prozent der Österreicher nutzen das Internet täglich oder fast täglich?

63

Wie viele zahlenden Zuseher verzeichneten die ersten Live-Streams aus der Wiener Staatsoper, die immerhin 14 Euro Kosten, durchschnittlich?

Rund 300

Welcher Pop-Musiker wurde auf dem chinesischen Segway-Klon Robstep gesehen?

Justin Bieber

Wie heißt das Gremium, das einen Ladekabel-Standard für Notebooks entwickelt hat?

International Electrotechnical Commission (IEC)