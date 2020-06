Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Platz eins, folgendes Paket aus dem Hause Nintendo bestehend aus

1x Wii U inkl. dem Spiel The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

1x Donkey Kong Country: Tropical Freeze

1x LEGO City Undercover

1x Wii Party U

geht an Franz B. (iffb), Platz zwei, die Oral-B-Zahnbürste geht an Miriam M. (dettawalker), und der dritte Platz, die Salz- und Pfeffersteuer im Pac-Man-Look von radbag.de gehen an Andreas H. (ahlearning).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Seit wann hat Willhaben.at eine eigene App für Smartphones und Tablets?

Seit Juli 2013

Wie heißt das Onlinespiel des Seniorenbundes, das sich diese Woche mit einem Rassismusvorwuf konfrontiert sah?

Safarigefecht

Wem würde bitcoin.de-Chef Oliver Flaskämper Bitcoin für sein Portfolio empfehlen?

Er empfiehlt Bitcoin niemandem

Wie viel internen Speicherplatz hat die Datenbrille Google Glass?

16 GB

Welche Airline teilte diese Woche versehentlich ein Pornobild auf Twitter?

US Airways

Wie oft wurde die aktuellste Folge der Serie Game of Thrones am Montag über BitTorrent heruntergeladen?

1,5 Millionen mal

Google hat den Drohnenhersteller Titan Aerospace gekauft. Welches der folgenden großen Unternehmen hatte sich davor ebenfalls um eine Übernahme bemüht?

Facebook

Welche Auflösung hat das Display des tolino vision?

1.024 x 758 Pixel

Wie heißt der von Neil Young entwickelte Musik-Player?

PonoPlayer

Was wird auf einem 500 Meter langen Straßenstück in den Niederlanden derzeit getestet?

Selbstleuchtende Seitenstreifen