Die zehn beliebtesten Katzen-Videos auf YouTube

Der Weltkatzentag will gebührend gefeiert werden. Wer keine Lust auf cat content hat, sollte jetzt besser schnell aufhören zu lesen. Allen anderen seien die internationalen Top 10 YouTube-Videos ans Herz gelegt. Dabei haben wir allerdings nur Einzelvideos und keine Compilations berücksichtigt.

Platz 10 - Katzenstandpauke

International zwar abgeschlagen, aber im deutschsprachigen Raum im Spitzenfeld ist diese berühmte Katzenstandpauke, die in einigen Videos gar in menschliche Sprache übersetzt wurde. Das Original schafft es immerhin auf 2,1 Millionen Klicks.

Platz 9 - Bellende Katze

22 Millionen Klicks heimste diese Katze ein, die in ihrer Freizeit gerne Hunde in die Falle lockt, indem sie in Hundesprache mit ihnen redet. Als die Katze ertappt wird, bleibt dieser das Bellen aber im Hals stecken.