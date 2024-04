Casino zahlt wegen Softwarefehler 1,9 Millionen Euro zu viel aus

Die Automaten eines Casinos in Sydney zahlten mehr Geld aus als beabsichtigt. 6 Wochen dauerte es bis der Fehler aufflog.

Im The Star Casino in Sydney kann man klassische Casino-Games wie Blackjack und Roulette spielen. Gewinner*innen erhalten dort ein Ticket mit einem Barcode. Beim Verlassen des Casinos können sie dieses an speziellen Automaten gegen Geld eintauschen. Normalerweise wird das Ticket dann vom Automaten eingezogen und der Gewinn direkt ausgezahlt.

Software erkannte zweites Gewinn-Ticket nicht

Aber die Automaten hatten offenbar ein Problem: Sie erlauben es nämlich auch, 2 Tickets gleichzeitig einzuscannen. Wegen eines Software-Fehlers erkannte das Gerät allerdings nur ein Ticket, während es das zweite wieder ausgab – den Geldbetrag von dem Schein erhielten die Gewinner*innen trotzdem. Auf diese Weise ließen sich manche ihre Gewinne mehrfach vom Automaten auszahlen.

Weil die Casino-Betreiber den Software-Fehler 6 Wochen lang nicht bemerkt hatten, dürfte insgesamt ein Schaden von 3,2 Millionen australischen Dollar entstanden sein. Umgerechnet entspricht das 1,9 Millionen Euro. 32 Personen, die den Automaten-Fehler nachweislich ausgenutzt hatten, müssen nun mit einer Anklage rechnen. Dem Medium The Sydney Morning Herald zufolge, wurde ein Mann deshalb bereits inhaftiert.