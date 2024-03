Massiver Systemausfall bei McDonalds: Auch Österreich betroffen

In mehreren Ländern blieben Menschen hungrig - Schuld daran war ein Ausfall vom Bestellsystem.

McDonalds sagte auch bisher nicht, wie groß das internationale Ausmaß des Problems war bzw. ob die Probleme schon gefunden und behoben wurden. Ein Kunde, der in Japan bestellen wollte, erzählte auf X von "Personal, das die Bestellungen auf Papier abrechnet”.

McDonalds Österreich prüft gerade, wie viele Ausfälle es hierzulande gab. Mindestens in einer Filiale dürfte auch hier in der Früh das Bestellsystem ausgefallen sein, wie das Unternehmen auf futurezone-Anfrage erklärt. Details dazu wollte man vorerst nicht nennen, eine genaue Prüfung laufe noch.

Auch in Österreich

Ein umfassender Ausfall des Bestellsystems führte in weiten Teilen von Japan , Taiwan , Hong Kong , Großbritannien , Schweden , Australien und Neuseeland dazu, dass viele Menschen für längere Zeit auf ihre Happy Meals, Nuggets und McSundays warten mussten. Das Problem wurde öffentlich, weil sich auf Social Media zahlreiche McDonals-Kund*innen den Ausfall beklagten, wie BBC berichtet .

Von der japanischen McDonalds-Sparte folgte eine Stellungnahme: “Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten Sie, ein Weilchen zu warten, bis das Service wiederhergestellt wird.”

Technologieversagen bei den Bildschirmen

In Australien sagte ein Sprecher zu Business Insider, dass ein “Technologieversagen” die Ursache für das Problem war. Sie entschuldigten sich dafür bei ihren Kund*innen. In Neuseeland sagte das Unternehmen zu New Zealand Herald, dass ein Ausfall der Bildschirme die Bestellungen verhindert hätte.

Auch in China versagte das Bestellsystem. Auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo trendete dann die Suche nach “McDonalds Crash”. Wie viele Filialen weltweit genau von dem Systemausfall betroffen waren, ist nicht bekannt. Auch was genau in der Software zum Versagen führte, wurde bis dato nicht öffentlich.