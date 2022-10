NASA testet Schleuder, die Satelliten ins All befördern soll

Im April schloss die NASA einen Vertrag mit dem US-Start-up "SpinLaunch" ab. Das Unternehmen hat eine gigantische Zentrifuge entwickelt, die eines Tages Satelliten in den Weltraum befördern soll.

Nach erfolgreichen ersten Tests hat SpinLaunch nun erstmals ein Projektil mit Gegenständen an Bord mithilfe des Massebeschleunigers abgeschossen. Das teilte das Unternehmen kürzlich in einer Presseaussendung mit. Ziel des Tests war es, die Auswirkungen der enormen G-Kräfte auf die empfindliche Fracht an Bord zu untersuchen.

Enorme Kräfte

Was als innovative Idee begann, hat sich laut SpinLaunch-Chef Jonathan Yaney zu einem technisch ausgereiften Ansatz entwickelt. Im "Katapult" wird ein Projektil in einer Vakuumkammer an einem Karbonfaserarm befestigt und zum rotieren gebracht. Hat es eine Geschwindigkeit von 8.000 Kilometern pro Stunde erreicht, wird es durch eine sich öffnende Klappe in die Höhe geschleudert.

Bei dem jetzigen Test erreichte das Projektil eine Höhe von 7.600 Metern. Zum Vergleich: Passagierflugzeuge fliegen in einer Höhe von etwa 11.000 Metern. An Bord befanden sich Testobjekte und -instrumente von Airbus, NASA, der Cornell University sowie dem Satellitenhersteller Outpost Space - darunter Satellitensensoren und kleine Bordcomputer. Sie hielten der enormen Belastung Stand, der sie während des Starts ausgesetzt waren. Bis zu 10.000G wirkten auf die Gegenstände bei der Beschleunigung ein.