Diebstähle kann man nun auch online anzeigen

Nach dem Aufrufen des Formulars kann man Tatort, Tatzeit und gestohlene Gegenstände anführen. Durch die Handysignatur sind die eigenen Personendaten inklusive Geburtsdatum und Wohnort bereits vorausgefüllt. Die Online-Anzeige wird automatisch an die zuständige Polizeidienststelle bzw. in Wien an das zuständige Polizeikommissariat weitergeleitet. Wird im Online-Formular als Tatort 'unbekannt' ausgewählt, bekommt sie die Dienststelle am Hauptwohnsitz des Bestohlenen zugestellt.

Ein missbräuchliches Ausfüllen und Versenden des Online-Formulars aus Jux und Tollerei wird geahndet und kann bestraft werden, warnt das Innenministerium.