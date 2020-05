Dreieinhalb Jahre Haft für CIA-Whistleblower

Der Geheimdienstmann Jeffrey Sterling hatte dem Reporter James Risen Details über eine geheime Operation verraten, die das iranische Atomprogramm untergraben sollte.

Nach seiner Verurteilung im Jänner wurde am Montag das Strafmaß für den 47-Jährigen verkündet. Risen hatte die Operation, in der ein russischer Wissenschafter den Iran mit absichtlich fehlerhaften Plänen für nukleare Bauteile versorgte, in seinem 2006 erschienen Buch „State of War“ beschrieben. Er bezeichnete sie als fehlgeschlagene und waghalsige Mission, die dem iranischen Atomprogramm möglicherweise gar geholfen haben könnte.

Die Regierung von US-Präsident Barack Obama geht mit beispielloser Härte gegen Beamte vor, die mit Journalisten über Fragen von nationaler Sicherheit sprechen, ohne zuvor eine Genehmigung der Regierung einzuholen.