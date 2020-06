eCall: Autos rufen in der EU selbstständig die Rettung

Das automatische Notrufsystem eCall soll nach dem Willen der EU-Staaten in wenigen Jahren zur Pflicht werden. Ab dem 31. März 2018 sollen Autobauer alle neuen Modelle mit der nötigen Technologie ausrüsten. Das haben die EU-Staaten am Montag in Brüssel beschlossen. Nun muss noch das Europaparlament zustimmen, was als wahrscheinlich gilt.

Bei einem Unfall soll eCall automatisch einen 112-Notruf auslösen, auch wenn der Fahrer bewusstlos ist. Dies soll die Zeit bis zum Eintreffen der Helfer verkürzen. Manuelle Notrufe bleiben weiter möglich.