Ein YouTuber bringt die CDU in Bedrängnis

Ob CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und der mit dem Video „Die Zerstörung der CDU“ erfolgreiche YouTuber Rezo je gemeinsam an einem Tisch sitzen werden? Nachdem er am Mittwoch angebliche Falschbehauptungen beklagte, sprach Ziemiak am Donnerstag eine Einladung zum Gespräch an Rezo aus, unterzeichnet mit „dein Paul“.

Doch die Einladung vergiftete Ziemiak mit einem Populismusvorwurf - eine Antwort von Rezo blieb zunächst aus. Das Rezo-Video dürfte der meistgesehene und womöglich auch einflussreichste Internetbeitrag im Vorfeld der Europawahl sein. Am Donnerstag durchbrach der fast einstündige Clip die Marke von fünf Millionen Zuschauern, die Zahl der Kommentare stieg auf mehr als hunderttausend. Grober Tenor der Kommentare: Der 26-Jährige Rezo spricht mit seiner Kritik an CDU und CSU, aber auch SPD und AfD vielen Menschen aus der Seele.