Elon Musk droht Tesla mit Aufhören, wenn er nicht 1 Billion Dollar kriegt

Der Bonus soll beim Erreichen von Unternehmenszielen fällig werden, doch erst müssen die Shareholder zustimmen.

Elon Musk ist mit seinem geschätzten Vermögen von aktuell 461 Milliarden US-Dollar ohnehin der reichste Mensch der Erde. Der Vorstand von Tesla hat Musk mehr vergütet, als das Unternehmen jemals verdient hat. Im September hat das Gremium einen neuen Vergütungsplan für den CEO vorgeschlagen, der etwa 1 Billion US-Dollar in Aktien vorsieht.

Voraussetzung für diesen „Performance Award“ ist einerseits Zustimmung der Shareholder beim nächsten Treffen am 6. November. Andererseits muss Tesla unter Musks Führung ambitionierte Erfolgskriterien erfüllen. Dazu zählt u.a. die Auslieferung von über einer Million Robotern, sowie 1 Million Robotaxis in aktivem Betrieb, wie Electrek berichtete.

Musk kann für sich selber stimmen

Das Bizarre: Musk hält selbst Tesla-Aktien, sodass im Shareholder-Meeting etwa 13,5 Prozent der Stimmanteile auf ihn fallen, wie Aljazeera schreibt. Das heißt, seine eigene Stimme könnte für die astronomische Vergütung ausschlaggebend sein, die seine Anteile auf insgesamt 29 Prozent erhöhen würden.

Für den CEO scheint es allerdings außer Frage zu stehen, dass der Vergütungsplan nicht angenommen wird. In einem Post auf seiner Plattform X deutete er am Samstag an, Tesla zu verlassen, wenn er nicht bekommt, was er will: